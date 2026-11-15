Москва15 нояВести.За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область больше 130 раз. Есть пострадавшие, сообщает губернатор Александр Шуваев в MAX. По его словам, удары были произведены по 12 округам региона.
Два мирных жителя пострадали в Белгородском и Валуйском округах. Они находятся на стационарном лечении.
За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 131 раз атаковали территорию Белгородской областиговорится в публикации
ВСУ совершили 7 артиллерийских обстрелов и 5 раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА, уточнил Шуваев.
Губернатор подчеркнул, что благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 166 беспилотников противника.