ВСУ атаковали Белгородскую область 131 раз за сутки, два человека пострадали

Больше 130 раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область ВСУ атаковали Белгородскую область 131 раз за сутки, два человека пострадали

Москва15 ноя Вести.За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область больше 130 раз. Есть пострадавшие, сообщает губернатор Александр Шуваев в MAX. По его словам, удары были произведены по 12 округам региона.

Два мирных жителя пострадали в Белгородском и Валуйском округах. Они находятся на стационарном лечении.

За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 131 раз атаковали территорию Белгородской области говорится в публикации

ВСУ совершили 7 артиллерийских обстрелов и 5 раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА, уточнил Шуваев.

Губернатор подчеркнул, что благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 166 беспилотников противника.