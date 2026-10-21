В Белгородской области за сутки ликвидирован 81 БПЛА ВСУ

За прошедшие сутки территория Белгородской области была атакована 124 раза В Белгородской области за сутки ликвидирован 81 БПЛА ВСУ

Москва21 окт Вести.За прошедшие сутки ВСУ 124 раза предпринимали попытки атаковать территорию Белгородской области. Информацию в MAX разместил губернатор региона Александр Шуваев.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбит и подавлен 81 беспилотник говорится в сообщении

Совершено 7 обстрелов с применением артиллерии. 9 раз взрывные устройства сбрасывались с БПЛА.

Произведены удары по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Чернянскому и Шебекинскому округам сообщил Шуваев

Четыре человека пострадали в Валуйском, Прохоровском и Шебекинском округах. Им оказывается вся необходимая помощь. Один находится на стационарном лечении.