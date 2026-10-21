Москва21 октВести.За прошедшие сутки ВСУ 124 раза предпринимали попытки атаковать территорию Белгородской области. Информацию в MAX разместил губернатор региона Александр Шуваев.
Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбит и подавлен 81 беспилотникговорится в сообщении
Совершено 7 обстрелов с применением артиллерии. 9 раз взрывные устройства сбрасывались с БПЛА.
Произведены удары по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Чернянскому и Шебекинскому округамсообщил Шуваев
Четыре человека пострадали в Валуйском, Прохоровском и Шебекинском округах. Им оказывается вся необходимая помощь. Один находится на стационарном лечении.