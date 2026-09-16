ВСУ 40 раз атаковали Белгородскую область артиллерией и БПЛА, есть погибший

Шуваев: за сутки ВСУ 40 раз атаковали территорию Белгородской области ВСУ 40 раз атаковали Белгородскую область артиллерией и БПЛА, есть погибший

Москва16 сен Вести.В минувшие сутки ВСУ 40 раз атаковали Белгородскую область.

Под удар попали семь округов, рассказал в своем канале в MAX врио губернатора региона Александр Шуваев.

Произведены удары по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Шебекинскому округам сказано в сообщении

Один раз регион обстреляли из артиллерии, также зафиксировано три сброса взрывного устройства с БПЛА, 48 беспилотников были сбиты и подавлены

К сожалению, жертвой атаки стал житель Грайворонского округа. Еще четыре человека в Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах получили ранения. Трое из них госпитализированы. По оценке медиков, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь.