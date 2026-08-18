Шуваев: в Белгородской области за сутки ранены 20 человек, погиб боец "Орлана"

Шуваев: за сутки в Белгородской области ранены 20 человек, один погиб Шуваев: в Белгородской области за сутки ранены 20 человек, погиб боец "Орлана"

Москва18 авг Вести.Один человек убит и 20 пострадали в минувшие сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в MAX.

Всего зенитчики за сутки отразили 144 атаки противника в 16 округах. Сбиты и подавлены 223 беспилотника.

В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 20 человек сказано в сообщении

13 пострадавших госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Также в Шебекинском округе погиб боец подразделения "Орлан". Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.