При ударах ВСУ в Белгородской области убит один и ранены 18 жителей

За сутки в Белгородской области погиб один и ранены 18 человек При ударах ВСУ в Белгородской области убит один и ранены 18 жителей

Москва19 авг Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев привел данные об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

В Шебекинском округе погиб мужчина. Еще 18 человек, в том числе двое детей, пострадали при атаках противника в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Отмечается, что оба ребенка и трое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Также накануне стало известно об обнаружении тел двоих мужчин, убитых при обстреле 15 августа.

За минувшие сутки ВСУ 133 раза атаковали территорию Белгородской области говорится в заявлении главы региона в MAX

Зафиксированы шесть обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня и шесть сбросов боеприпасов с беспилотников. Также были сбиты и подавлены 167 беспилотных летательных аппаратов противника.