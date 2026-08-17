Шуваев: за сутки при обстрелах ВСУ в Белгородской области убиты 8 человек

В Белгородской области за сутки при обстрелах ВСУ погибли 8 человек Шуваев: за сутки при обстрелах ВСУ в Белгородской области убиты 8 человек

Москва17 авг Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в MAX, что за сутки при обстрелах ВСУ погибли 8 человек.

Всего противник атаковал регион 152 раза. Удары совершены по 13 округах с использованием артиллерии и реактивной системы залпового огня, а также БПЛА.

К сожалению, в результате бесчеловечных ударов неонацистов в Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах погибли 8 мирных жителей сказано в сообщении

Кроме того, в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке БПЛА в Шебекино 9 августа.

Шуваев принес соболезнования родным и близким погибших.

Также, по словам главы субъекта, в Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 23 мирных жителя, включая двух детей. Десять пострадавших находятся на стационарном лечении.