Москва16 сенВести.Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате атак ВСУ за минувшие сутки есть погибший и пострадавшие.
Мирный житель получил несовместимые с жизнью травмы в Грайворонском округе.
В Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы. По оценке медиков, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянииотмечается в сообщении в MAX
За сутки противник 40 раз атаковал регион. Был совершен один артиллерийский обстрел, три раза сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. ПВО сбила 48 дронов.