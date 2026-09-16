При атаках в Белгородской области погиб мирный житель, еще четверо ранены

В Белгородской области при атаках ВСУ погиб один человек, четверо пострадали При атаках в Белгородской области погиб мирный житель, еще четверо ранены

Москва16 сен Вести.Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате атак ВСУ за минувшие сутки есть погибший и пострадавшие.

Мирный житель получил несовместимые с жизнью травмы в Грайворонском округе.

В Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы. По оценке медиков, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии отмечается в сообщении в MAX

За сутки противник 40 раз атаковал регион. Был совершен один артиллерийский обстрел, три раза сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. ПВО сбила 48 дронов.