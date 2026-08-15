Один погиб и шестеро пострадали во время атаки БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области из-за атаки дронов один человек погиб, шестеро ранены Один погиб и шестеро пострадали во время атаки БПЛА в Белгородской области

Москва15 авг Вести.За сутки в Белгородской области сбито 192 беспилотника, ВСУ атаковали регион 114 раз, есть погибший. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

К сожалению, мы понесли потери. Во время целенаправленного террористического удара ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель говорится в сообщении

Дроны ВСУ атаковали Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Чернянский и Шебекинский округа.

В Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах в результате атак ранены шесть человек. Двое из них госпитализированы. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.