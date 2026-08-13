Один человек погиб и один пострадал в Белгородской области из-за атак БПЛА

В Белгородской области из-за атак дронов один человек погиб, один ранен Один человек погиб и один пострадал в Белгородской области из-за атак БПЛА

Москва13 авг Вести.В Белгородской области четыре муниципалитета подверглись атакам беспилотников ВСУ. В результате, один человек погиб, один получил ранения. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Белгородском округе в селе Варваровка FPV-дрон ударил по частному дому. От полученных ранений мужчина скончался на месте говорится в сообщении

В городе Грайворон из-за атаки беспилотника женщина, ехавшая на велосипеде, получила множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавшую в тяжелом состоянии с травматической ампутацией кисти доставили в Борисовскую ЦРБ.

В селе Почаево Грайворонского округа после удара БПЛА а выбиты окна, посечены входная группа и забор частного дома. В селе Мощеное при взрыве FPV-дрона в частном доме разбиты окна.

В городе Шебекино после взрыва FPV-дрона повреждено остекление многоквартирного дома.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский дрон ударил по КамАЗу — у грузовика повреждена кабина.