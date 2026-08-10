Четыре человека погибли за сутки после обстрелов в Белгородской области

В Белгородской области из-за атак ВСУ погибли четыре человека Четыре человека погибли за сутки после обстрелов в Белгородской области

Москва10 авг Вести.За минувшие сутки дроны ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате, погибли четыре человека. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Вчера в Шебекинском округе погиб мирный житель. Кроме того, обнаружены тела двух мужчин, которые погибли ночью при массированной атаке БПЛА в Белгороде. Еще один мужчина, госпитализированный ночью 9 августа в тяжелом состоянии, скончался в больнице уточняется в сообщении губернатора

Удары были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.

Кроме того, в Белгороде и Шебекинском округе ранены пять человек. Четверо из них госпитализированы в больницы.