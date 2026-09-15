Шуваев: в минувшие сутки противник 63 раза атаковал Белгородскую область За минувшие сутки ВСУ 63 раза атаковали территорию Белгородской области

Москва15 сен Вести.Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал в MAX, что за минувшие сутки противник 63 раза атаковал территорию региона.

Удары были нанесены по Белгороду и 16 округам.

Противник совершил семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также три раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА сказано в сообщении

Расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 169 беспилотников.

К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. В Грайворонском округе погиб мирный житель. В Шебекинском округе пострадали три человека, они направлены на амбулаторное лечение. Кроме того, в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в Борисовском округе 4 сентября.