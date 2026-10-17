Москва17 октВести.Шесть человек пострадали за минувшие сутки из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев в MAX.
По словам главы региона, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Шебекинском округе пострадали шесть человек. Двое из них находятся на стационарном леченииговорится в публикации
Всего за минувшие сутки противник атаковал территорию Белгородской области 75 раз. ВСУ совершили три обстрела с применением артиллерии и 16 раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА.
Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений было сбито и подавлено 54 беспилотника, отметил губернатор.