Шесть человек были ранены за сутки во время атак ВСУ в Белгородской области

Шесть человек пострадали в Белгородской области за минувшие сутки от атак ВСУ Шесть человек были ранены за сутки во время атак ВСУ в Белгородской области

Москва12 окт Вести.В минувшие сутки шесть человек, включая подростков 15 и 13 лет получили ранения в результате атак ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в MAX.

Противник 130 раз атаковал территорию области, в том числе было совершено четыре обстрела с применением артиллерии.

Всего под удар попали 11 округов. Также было подавлено и сбито 92 беспилотника, восемь раз враг сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали шесть человек, в том числе двое подростков 15 и 13 лет сказано в сообщении

Двое пострадавших были госпитализированы.