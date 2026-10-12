Москва12 октВести.В минувшие сутки шесть человек, включая подростков 15 и 13 лет получили ранения в результате атак ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в MAX.
Противник 130 раз атаковал территорию области, в том числе было совершено четыре обстрела с применением артиллерии.
Всего под удар попали 11 округов. Также было подавлено и сбито 92 беспилотника, восемь раз враг сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.
В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали шесть человек, в том числе двое подростков 15 и 13 летсказано в сообщении
Двое пострадавших были госпитализированы.