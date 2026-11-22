За сутки ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область, есть погибший и раненые

Шуваев: за сутки ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область, сбиты 115 БПЛА За сутки ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область, есть погибший и раненые

Москва22 ноя Вести.Боевики киевского режима 138 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки. Информацию в MAX разместил губернатор региона Александр Шуваев.

Совершены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам уточнил он

Зафиксировано 7 артиллерийских обстрелов, 5 сбросов взрывных устройств с БПЛА. 115 беспилотников были сбиты и подавлены.

К сожалению, во время террористического удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким написал губернатор

Шесть человек пострадали в Белгороде, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. Трое госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.