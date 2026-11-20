Москва20 нояВести.Боевики киевского режима ВСУ 77 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшую ночь. Подробности атаки озвучил в MAX губернатор региона Александр Шуваев.
Нанесены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому и Шебекинскому округамуточнил он
В Борисовском округе пострадала мирная жительница. Ей оказана медицинская помощь, лечение будет продолжено амбулаторно.
107 беспилотников были сбиты. Также зафиксировано 10 обстрелов с использованием артиллерии. Четыре раза взрывные устройства сбрасывались с БПЛА.