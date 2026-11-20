За сутки ВСУ 77 раз атаковали Белгородскую область, ранена женщина

Шуваев: за сутки ВСУ 77 раз атаковали Белгородскую область, сбиты 107 БПЛА За сутки ВСУ 77 раз атаковали Белгородскую область, ранена женщина

Москва20 ноя Вести.Боевики киевского режима ВСУ 77 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшую ночь. Подробности атаки озвучил в MAX губернатор региона Александр Шуваев.

Нанесены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам уточнил он

В Борисовском округе пострадала мирная жительница. Ей оказана медицинская помощь, лечение будет продолжено амбулаторно.

107 беспилотников были сбиты. Также зафиксировано 10 обстрелов с использованием артиллерии. Четыре раза взрывные устройства сбрасывались с БПЛА.