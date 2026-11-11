Москва11 нояВести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 109 раз. ПВО уничтожила 155 беспилотников, сообщил в MAX губернатор Александр Шуваев.
Удары зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах.
При атаке в Шебекинском округе пострадала женщина. Она находится на амбулаторном лечение.
Противник произвел один артиллерийский обстрел. Также четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛАотмечается в сообщении
Погибших нет.