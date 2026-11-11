В Белгородской области за сутки зафиксировано 109 атак ВСУ, ранена женщина

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 109 раз, есть пострадавший В Белгородской области за сутки зафиксировано 109 атак ВСУ, ранена женщина

Москва11 ноя Вести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 109 раз. ПВО уничтожила 155 беспилотников, сообщил в MAX губернатор Александр Шуваев.

Удары зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах.

При атаке в Шебекинском округе пострадала женщина. Она находится на амбулаторном лечение.

Противник произвел один артиллерийский обстрел. Также четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА отмечается в сообщении

Погибших нет.