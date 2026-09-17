Шуваев: за сутки ВСУ 86 раз атаковали Белгородскую область

Шуваев: ВСУ выпустили по Белгородской области 105 беспилотников Шуваев: за сутки ВСУ 86 раз атаковали Белгородскую область

Москва17 сен Вести.В минувшие сутки ВСУ совершили 86 атак на Белгородскую область, сообщил в MAX губернатор региона Александр Шуваев.

Удары нанесены по Белгороду и 12 районам. Расчетам ПВО удалось сбить и подавить 105 беспилотников.

Противник совершил шесть обстрелов с применением артиллерии. Также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА сказано в сообщении

Ранения получили 9 человек в Валуйском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах, пятеро из них были госпитализированы.

Также губернатор сообщил, что в больнице скончалась женщина, которая получила ранения во время атаки БПЛА на автомобиль в Белгородском округе 21 августа.