Москва2 ноя Вести.За прошедшие сутки украинские боевики 74 раза атаковали территорию Белгородской области — сбито 77 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Удары пришлись по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам.

Противник совершил 6 обстрелов с применением артиллерии. Также два раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбито и подавлено 77 беспилотников написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что в Шебекинском округе пострадал один мирный житель. Также в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения 3 августа в Белгородском округе.