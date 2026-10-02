В Белгородской области за сутки от атак ВСУ погиб один человек, пятеро ранены

В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мирный житель, еще пять пострадали В Белгородской области за сутки от атак ВСУ погиб один человек, пятеро ранены

Москва2 окт Вести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 97 раз атаковали населенные пункты Белгородской области. Погиб один мирный житель, еще пять человек ранены. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

За минувшие сутки ВСУ 97 раз атаковали территорию Белгородской области... К сожалению, в результате целенаправленной атаки ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель... В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены пять человек написал Александр Шуваев в мессенджере MAX

Отмечается, что под удары попали Белгород и 14 округов региона - Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский.

Противник семь раз обстреливал Белгородскую область из артиллерии и РСЗО, 18 раз сбрасывал взрывные устройства с дронов.

Погибший – житель Грайворонского округа. Глава региона выразил соболезнования его близким. Пять человек получили ранения в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах. Двое пока остаются в больницах. Состояние одного из них тяжелое. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Силы противовоздушной обороны и задействованных подразделений сбили и подавили 216 беспилотных летательных аппаратов.