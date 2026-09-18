Во время удара ВСУ погиб один и ранены 15 мирных жителей, включая подростка

В Белгородской области во время атаки ВСУ погиб человек, 15 получили ранения Во время удара ВСУ погиб один и ранены 15 мирных жителей, включая подростка

Москва18 сен Вести.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил в MAX, что за минувшие сутки ВСУ 147 раз атаковали территорию региона. Обстрел велся по Белгороду и 11 округам.

Противник совершил 11 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, враг семь раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА, 187 дронов были сбиты и подавлены российскими зенитчиками.

По словам главы региона, в Шебекинском округе погиб мирный житель, ранения получили 15 человек, среди них - несовершеннолетний.

В Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 14 человек, среди которых подросток сказано в сообщении

Кроме того, накануне стало известно о погибшем 16 сентября мужчине в Краснояружском округе.

Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.