Москва18 сенВести.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил в MAX, что за минувшие сутки ВСУ 147 раз атаковали территорию региона. Обстрел велся по Белгороду и 11 округам.
Противник совершил 11 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, враг семь раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА, 187 дронов были сбиты и подавлены российскими зенитчиками.
По словам главы региона, в Шебекинском округе погиб мирный житель, ранения получили 15 человек, среди них - несовершеннолетний.
В Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 14 человек, среди которых подростоксказано в сообщении
Кроме того, накануне стало известно о погибшем 16 сентября мужчине в Краснояружском округе.
Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.