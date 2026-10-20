В Белгородской области за сутки сбиты 84 БПЛА ВСУ

За минувшие сутки территория Белгородской области была атакована 102 раза В Белгородской области за сутки сбиты 84 БПЛА ВСУ

Москва20 окт Вести.За прошедшие сутки ВСУ 102 раза предпринимали попытки атаковать территорию Белгородской области. Информацию в MAX разместил губернатор региона Александр Шуваев.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбито и подавлено 84 беспилотника сообщил Шуваев

Совершено 10 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. 2 раза взрывные устройства сбрасывались с БПЛА.

Произведены удары по городу Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам говорится в сообщении

18 октября жертвой атаки в Белгородском округе стал мужчина. В Краснояружском и Шебекинском округах пострадали пять местных жителей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметил губернатор.