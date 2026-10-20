Москва20 октВести.За прошедшие сутки ВСУ 102 раза предпринимали попытки атаковать территорию Белгородской области. Информацию в MAX разместил губернатор региона Александр Шуваев.
Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбито и подавлено 84 беспилотникасообщил Шуваев
Совершено 10 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. 2 раза взрывные устройства сбрасывались с БПЛА.
Произведены удары по городу Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округамговорится в сообщении
18 октября жертвой атаки в Белгородском округе стал мужчина. В Краснояружском и Шебекинском округах пострадали пять местных жителей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметил губернатор.