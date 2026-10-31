Москва31 октВести.За минувшие сутки ВСУ 133 раза атаковали территорию Белгородской области, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в MAX. Удары были нанесены по Белгороду и 13 округам, уточнил он.
Один человек погиб, четверо пострадали. Двое из них продолжают лечение в больнице. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заверил Шуваев.
К сожалению, от оперативных служб поступила информация о гибели мужчины в результате удара ВСУ в Шебекинском округе. Точная дата происшествия не установленаговорится в публикации
Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 233 беспилотника противника, сообщил губернатор.