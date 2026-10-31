Больше 130 раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область, один человек погиб

ВСУ атаковали Белгородскую область 133 раза за сутки, один человек погиб Больше 130 раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область, один человек погиб

Москва31 окт Вести.За минувшие сутки ВСУ 133 раза атаковали территорию Белгородской области, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в MAX. Удары были нанесены по Белгороду и 13 округам, уточнил он.

Один человек погиб, четверо пострадали. Двое из них продолжают лечение в больнице. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заверил Шуваев.

К сожалению, от оперативных служб поступила информация о гибели мужчины в результате удара ВСУ в Шебекинском округе. Точная дата происшествия не установлена говорится в публикации

Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 233 беспилотника противника, сообщил губернатор.