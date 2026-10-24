Шуваев: за сутки ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область, один человек погиб

В Белгородской области за минувшие сутки сбиты 223 беспилотника ВСУ Шуваев: за сутки ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область, один человек погиб

Москва24 окт Вести.В небе над Белгородской областью за прошедшие сутки благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений было сбито 223 беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

ВСУ 138 раз атаковали территорию региона. Удары нанесены по Белгороду, а также 18 округам.

Противник совершил 17 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 22 раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА написал губернатор в MAX

В Шебекинском округе при атаке ВСУ погиб мужчина. В городе Белгороде, Ракитянском и Шебекинском округах ранены семь человек, в том числе ребенок. Трое госпитализированы.