Москва24 октВести.В небе над Белгородской областью за прошедшие сутки благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений было сбито 223 беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.
ВСУ 138 раз атаковали территорию региона. Удары нанесены по Белгороду, а также 18 округам.
Противник совершил 17 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 22 раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛАнаписал губернатор в MAX
В Шебекинском округе при атаке ВСУ погиб мужчина. В городе Белгороде, Ракитянском и Шебекинском округах ранены семь человек, в том числе ребенок. Трое госпитализированы.