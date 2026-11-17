ВСУ 153 раза за сутки атаковали Белгородскую область, два человека погибли

Шуваев: за минувшие сутки ВСУ 153 раза атаковали Белгородскую область ВСУ 153 раза за сутки атаковали Белгородскую область, два человека погибли

Москва17 ноя Вести.ВСУ за минувшие сутки 153 раза атаковали территорию Белгородской области. Погибли два мирных жителя. Подробности в MAX рассказал губернатор региона Александр Шуваев.

Произведены удары по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красненскому, Красногвардейскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам уточнил он

Зафиксировано 7 артиллерийских обстрелов, 7 сбросов взрывных устройств с дронов. 274 беспилотника были успешно сбиты и подавлены.

К огромному сожалению, в результате террористических ударов ВСУ в Грайворонском и Шебекинском округах погибли два мирных жителя сообщил Шуваев

В больнице скончался раненный 27 октября в Шебекинском округе мужчина. Всего пострадали 19 человек, в том числе двое подростков. Восемь пострадавших госпитализированы.