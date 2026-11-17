Москва17 нояВести.ВСУ за минувшие сутки 153 раза атаковали территорию Белгородской области. Погибли два мирных жителя. Подробности в MAX рассказал губернатор региона Александр Шуваев.
Произведены удары по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красненскому, Красногвардейскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округамуточнил он
Зафиксировано 7 артиллерийских обстрелов, 7 сбросов взрывных устройств с дронов. 274 беспилотника были успешно сбиты и подавлены.
К огромному сожалению, в результате террористических ударов ВСУ в Грайворонском и Шебекинском округах погибли два мирных жителясообщил Шуваев
В больнице скончался раненный 27 октября в Шебекинском округе мужчина. Всего пострадали 19 человек, в том числе двое подростков. Восемь пострадавших госпитализированы.