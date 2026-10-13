За сутки в Белгородской области погибли два и получили ранения 16 человек

Шуваев: за сутки ВСУ нанесли 137 ударов по Белгородской области, погибли двое За сутки в Белгородской области погибли два и получили ранения 16 человек

Москва13 окт Вести.За минувшие сутки ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил в MAX губернатор Александр Шуваев.

Под ударами противника оказался Белгород и 12 округов Белгородской области, перехвачено 162 беспилотных летательных аппарата.

Противник совершил семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 32 раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА говорится в заявлении

В результате ударов беспилотников погибли двое мужчин, это произошло в Белгородском и Шебекинском округах. Кроме того, стало известно о гибели 9 октября еще одного мужчины в городе Шебекино.

Также в Белгороде, Борисовском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 16 человек, четверо пострадавших госпитализированы. Отмечается, что один из пациентов находится в тяжелом состоянии.