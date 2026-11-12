Москва12 нояВести.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что за минувшие сутки противник 90 раз атаковал территорию региона.
Удары были нанесены по Белгороду и 9 округам округам, 2 раза противник обстреливал территорию с помощью артиллерии и 11 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.
В результате есть погибший и пострадавшие.
К большому горю, при атаке ВСУ в Грайворонском округе погиб мужчина… В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали восемь человексказано в сообщении
Губернатор принес соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, четверо изз них находятся на стационарном лечении.
Шуваев уточнил, что благодаря профессиональной работе расчетов ПВО сбито и подавлено 140 беспилотников.