Шуваев: при атаках ВСУ в Белгородской области погибли 2 человека, 8 ранены

2 человека погибли и 8 ранены при атаках ВСУ по Белгородской области Шуваев: при атаках ВСУ в Белгородской области погибли 2 человека, 8 ранены

Москва12 ноя Вести.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что за минувшие сутки противник 90 раз атаковал территорию региона.

Удары были нанесены по Белгороду и 9 округам округам, 2 раза противник обстреливал территорию с помощью артиллерии и 11 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

В результате есть погибший и пострадавшие.

К большому горю, при атаке ВСУ в Грайворонском округе погиб мужчина… В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали восемь человек сказано в сообщении

Губернатор принес соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, четверо изз них находятся на стационарном лечении.

Шуваев уточнил, что благодаря профессиональной работе расчетов ПВО сбито и подавлено 140 беспилотников.