Москва28 нояВести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 173 раза атаковали населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.
За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 173 раза атаковали территорию Белгородской областинаписал Александр Шуваев
Отмечается, что под удары попали 13 округов - от Алексеевского и Белгородского до Ракитянского и Шебекинского. Артиллерия противника работала 10 раз, еще четыре раза с беспилотников сбрасывали взрывные устройства.
Дежурные расчеты противовоздушной обороны и другие задействованные подразделения сбили и подавили 272 беспилотных летательных аппарата.
В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили 14 человек, среди них подросток. Девять пострадавших госпитализированы. Врачи оценивают состояние двоих как тяжелое. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
Губернатор пожелал раненым быстрее поправиться и вернуться к родным.