За сутки ВСУ 173 раза атаковали Белгородскую область, 14 человек пострадали

Белгородская область за сутки пережила 173 атаки ВСУ, сбито 272 беспилотника За сутки ВСУ 173 раза атаковали Белгородскую область, 14 человек пострадали

Москва28 ноя Вести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 173 раза атаковали населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.

За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 173 раза атаковали территорию Белгородской области написал Александр Шуваев

Отмечается, что под удары попали 13 округов - от Алексеевского и Белгородского до Ракитянского и Шебекинского. Артиллерия противника работала 10 раз, еще четыре раза с беспилотников сбрасывали взрывные устройства.

Дежурные расчеты противовоздушной обороны и другие задействованные подразделения сбили и подавили 272 беспилотных летательных аппарата.

В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили 14 человек, среди них подросток. Девять пострадавших госпитализированы. Врачи оценивают состояние двоих как тяжелое. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Губернатор пожелал раненым быстрее поправиться и вернуться к родным.