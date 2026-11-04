Москва4 ноя Вести.За прошедшие сутки российские военнослужащие уничтожили 149 украинских беспилотников на территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

ВСУ ударили по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам.

[За] сутки ВСУ 89 раз атаковали территорию Белгородской области … Противник совершил 6 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 149 беспилотников