За сутки ВСУ 117 раз атаковали Белгородчину — уничтожена 156 беспилотников

За сутки 156 беспилотников ВСУ уничтожены в Белгородской области За сутки ВСУ 117 раз атаковали Белгородчину — уничтожена 156 беспилотников

Москва8 окт Вести.За сутки украинские боевики 117 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате отражения атак уничтожены 156 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Противник совершил 15 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 17 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА … Сбито и подавлено 156 беспилотников написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических атак погибла 11-летняя девочка, пострадали еще 9 человек, в том числе девочка 11 лет.