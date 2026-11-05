Власти Белгородской области рассказали об оперативной обстановке в регионе Губернатор Белгородской области: за сутки сбито 107 украинских БПЛА

Москва5 ноя Вести.За прошедшие сутки украинские военные 152 раза атаковали территорию Белгородской области, в ходе отражения воздушных атак было сбито 107 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Шуваев.

Боевики били по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.

ВСУ 152 раза атаковали территорию Белгородской области … [Совершено] 7 обстрелов с применением артиллерии. Также 21 раз [враг] сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбито и подавлено 107 беспилотников написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических атак погибли 5 мирных граждан, в том числе ребенок, пострадали еще 13 человек. Также стало известно о еще одном мужчине, погибшем во время атаки ВСУ в Шебекинском округе 3 ноября.