При обстрелах Белгородской области за сутки погиб ребенок и ранены 12 человек

Один ребенок погиб и 12 человек пострадали в Белгородской области за сутки При обстрелах Белгородской области за сутки погиб ребенок и ранены 12 человек

Москва19 сен Вести.За прошедшие сутки при обстрелах ВСУ территории Белгородской области погиб ребенок, 12 человек пострадали, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в MAX.

Всего за это время противник атаковал регион 151 раз, совершив удары по Белгороду и 11 округам.

Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 204 украинских беспилотника, проинформировал Шуваев.

К огромному горю, в Ракитянском округе в результате детонации взрывоопасного предмета погиб ребенок. Приношу искренние соболезнования его семье написал врио губернатора

В пяти округах Белгородской области пострадали 12 человек, в том числе 17-летняя девушка, сообщил Шуваев.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.