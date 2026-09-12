Москва12 сенВести.За минувшие сутки в Белгородской области сбито 146 беспилотник. Есть погибшая и пострадавшие в результате атак беспилотников. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора области Александр Шуваев.
Во время террористического удара ВСУ в Белгородском округе погибла мирная жительницаговорится в сообщении
Четырнадцать человек, среди которых четверо детей, получили ранения в Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах. Двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии. При необходимости они будут направлены в федеральные клиники.