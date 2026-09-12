Один человек погиб и 14 ранены в Белгородской области из-за атак БПЛА

В Белгородской области погиб человек, еще 14 пострадали во время атак БПЛА Один человек погиб и 14 ранены в Белгородской области из-за атак БПЛА

Москва12 сен Вести.За минувшие сутки в Белгородской области сбито 146 беспилотник. Есть погибшая и пострадавшие в результате атак беспилотников. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора области Александр Шуваев.

Во время террористического удара ВСУ в Белгородском округе погибла мирная жительница говорится в сообщении

Четырнадцать человек, среди которых четверо детей, получили ранения в Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах. Двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии. При необходимости они будут направлены в федеральные клиники.