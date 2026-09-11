Москва11 сенВести.За минувшие сутки ВСУ 178 раз атаковали территорию Белгородской области, в Волоконовском, Новооскольском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора области Александр Шуваев. Он также сообщил о 16 пострадавших.
В Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Новооскольском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 16 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянииговорится в сообщении
Во время атак сбиты и подавлены 189 беспилотников.