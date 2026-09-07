Три человека погибли и семеро ранены во время атак дронов в Белгородской области

В Белгородской области из-за атак БПЛА погибло три человека, семеро ранены Три человека погибли и семеро ранены во время атак дронов в Белгородской области

Москва7 сен Вести.За минувшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области, есть погибшие и раненые. Также были сбиты и подавлены 132 беспилотника. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

В Борисовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Приношу самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких говорится в сообщении

Семь человек получили ранения в Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах. Они продолжают лечение амбулаторно.

За сутки удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.