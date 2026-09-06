В Белгородской области при атаках ВСУ погибли три человека, четверо ранены

В Белгородской области жертвами атак ВСУ стали три человека, четверо пострадали В Белгородской области при атаках ВСУ погибли три человека, четверо ранены

Москва6 сен Вести.В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины погибли три мирных жителя, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджер MAX.

К большому сожалению, при целенаправленных атаках ВСУ погибли три мирных жителя… В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах получили ранения четыре человека написал Александр Шуваев

По его словам, врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое. Всем оказывается необходимая помощь.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

Удары наносились по 15 округам Белгородской области. Противник применял артиллерию и сбрасывал взрывные устройства с дронов. Силами ПВО сбиты и подавлены 107 беспилотных летательных аппаратов.