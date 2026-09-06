Москва6 сенВести.В Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины погибли три мирных жителя, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджер MAX.
К большому сожалению, при целенаправленных атаках ВСУ погибли три мирных жителя… В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах получили ранения четыре человеканаписал Александр Шуваев
По его словам, врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое. Всем оказывается необходимая помощь.
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.
Удары наносились по 15 округам Белгородской области. Противник применял артиллерию и сбрасывал взрывные устройства с дронов. Силами ПВО сбиты и подавлены 107 беспилотных летательных аппаратов.