Москва29 авгВести.Территория Белгородской области атакована Украиной. В результате ударов беспилотников погибли три мирных жителя, сообщает оперштаб региона.
Все трое скончавшихся от атак ВСУ – жители города Шебекино. Женщина и двое мужчин погибли после прилета боеприпасов в частный сектор.
Семь человек получили осколочные ранения тела, еще у одного пострадавшего, предварительно, акубаротравмадополняется ведомством информация о последствиях
Все раненые доставлены в Шебекинскую ЦРБ.
Еще один случай ранения зафиксирован в поселке Пятницкое. Под удар дрона попал гражданский автомобиль. Это привело к множественным осколочным ранениям головы, лица, руки и спины у мужчины, находившегося в салоне.
Его доставляют в Валуйскую ЦРБ.