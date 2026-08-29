В Белгородской области из-за атаки БПЛА погибли три мирных жителя, девять ранено

Три мирных жителя Белгородской области погибли и девять ранены при атаке ВСУ В Белгородской области из-за атаки БПЛА погибли три мирных жителя, девять ранено

Москва29 авг Вести.Территория Белгородской области атакована Украиной. В результате ударов беспилотников погибли три мирных жителя, сообщает оперштаб региона.

Все трое скончавшихся от атак ВСУ – жители города Шебекино. Женщина и двое мужчин погибли после прилета боеприпасов в частный сектор.

Семь человек получили осколочные ранения тела, еще у одного пострадавшего, предварительно, акубаротравма дополняется ведомством информация о последствиях

Все раненые доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

Еще один случай ранения зафиксирован в поселке Пятницкое. Под удар дрона попал гражданский автомобиль. Это привело к множественным осколочным ранениям головы, лица, руки и спины у мужчины, находившегося в салоне.

Его доставляют в Валуйскую ЦРБ.