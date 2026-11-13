За сутки при атаках ВСУ в Белгородской области погибли 3 человека, 14 пострадали

При атаках ВСУ в Белгородской области трое погибли и 14 человек пострадали За сутки при атаках ВСУ в Белгородской области погибли 3 человека, 14 пострадали

Москва13 ноя Вести.За прошедшие сутки при атаках Вооруженных сил Украины в Белгородской области погибли три человека и 14 пострадали. Зафиксировано 152 атаки на регион, сообщил губернатор Александр Шуваев в MAX.

Удары пришлись по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам.

Противовоздушная оборона России сбила над регионом 298 беспилотных летательных аппаратов.

В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах погибли три человека. Среди погибших – 12-летняя девочка, получившая смертельные ранения при ударе дрона по машине.

Получили ранения 14 человек в Белгородском, Прохоровском и Шебекинском округах. Пятеро из них находятся на лечении в медицинских учреждениях, где врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления отмечается в сообщении

За минувшие сутки ВСУ совершили три артиллерийских обстрела и девять раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА.