Москва10 нояВести.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил в MAX о числе погибших и пострадавших в результате ударов ВСУ по региону.
По его словам, в минувшие сутки противник обстрелял территорию области 177 раз. Удары были нанесены по Белгороду и 9 округам. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 121 беспилотник сбит и подавлен.
В Борисовском и Грайворонском округах погибли три мирных жителясказано в сообщении
Еще восемь человек в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали, трое из них находятся на стационарном лечении.
Кроме того, губернатор уточнил, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в Шебекинском округе 17 сентября.