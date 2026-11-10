В Белгородской области из-за атак ВСУ погибли 3 человека, еще 8 пострадали Шуваев: 3 человека погибли 8 пострадали после атак ВСУ

Москва10 ноя Вести.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил в MAX о числе погибших и пострадавших в результате ударов ВСУ по региону.

По его словам, в минувшие сутки противник обстрелял территорию области 177 раз. Удары были нанесены по Белгороду и 9 округам. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 121 беспилотник сбит и подавлен.

В Борисовском и Грайворонском округах погибли три мирных жителя сказано в сообщении

Еще восемь человек в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали, трое из них находятся на стационарном лечении.

Кроме того, губернатор уточнил, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в Шебекинском округе 17 сентября.