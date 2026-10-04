В Белгородской области за сутки от атак ВСУ три человека скончались и 12 ранены

Трое скончались и 12 ранены за сутки от атак ВСУ в Белгородской области В Белгородской области за сутки от атак ВСУ три человека скончались и 12 ранены

Москва4 окт Вести.Три человека скончались и 12 ранены за последние сутки в Белгородской области от атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Шуваев в MAX.

За этот период, по его словам, регион был атакован противником 141 раз.

К большому горю, во время атаки ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больницах скончались двое говорится в публикации

Шуваев уточнил, что спасти не удалось женщину, получившую тяжелые травмы во время вечерней атаки в Белгороде 3 октября, и мужчину, раненого в Краснояружском округе 16 сентября.

В Белгороде, Грайворонском и Шебекинском округах получили ранения 12 человек, включая четверых детей сообщил губернатор

Двое из них – 16-летний юноша и один взрослый – находятся в тяжелом состоянии. Шуваев заверил, что врачи прилагают все усилия для их спасения. По его словам, при необходимости пациентов направят в федеральные клиники.