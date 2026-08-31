В Белгородской области назвали число пострадавших от атак ВСУ жителей Шуваев: 138 жителей Белгородской области находятся на лечении после атак ВСУ

Москва31 авг Вести.В медицинских учреждениях находятся 138 жителей Белгородской области, пострадавших в результате атак украинских боевиков. Об этом ИС "Вести" сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По его словам, после ракетного удара по Белгороду 30 августа погибли три человека, еще 15 пострадали. Среди пострадавших есть подростки 16-17 лет.

Один ребенок в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. В ближайшее время будем отправлять его в федеральный центр, как только состояние будет стабилизировано. У остальных детей ранения средней степень тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь сказал он

Из пяти раненых взрослых двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Еще один пострадавший после проведенной вчера операции переведен в обычную палату, у него сильные повреждения лица, и для его восстановления потребуется помощь федерального центра. Это тоже прорабатывается. В целом в медицинских организациях области и федеральных центрах на лечении сегодня 138 раненых жителей области, в том числе 19 детей. Все они пострадали от украинских атак заявил Александр Шуваев

За последние сутки подразделения ВСУ нанесли 164 удара по населенным пунктам области.