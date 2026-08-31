Москва31 авгВести.В Белгороде число жертв ракетного удара со стороны украинских войск, произошедшего вечером 30 августа, выросло до трех человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.
Среди погибших - 16-летний подросток и двое мужчин, один из которых скончался в городской больнице №2 Белгорода утром в понедельник, 31 августа.
К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ не обошлось без жертв. В Белгороде погибли 16-летний подросток и два мужчины, один из которых сегодня утром скончался в городской больнице №2 Белгороданаписал Александр Шуваев
За последние сутки подразделения ВСУ нанесли 164 удара по населенным пунктам области. Средствами ПВО уничтожено и подавлено 147 беспилотников.
В результате атак ранения получили 22 человека, в том числе девять несовершеннолетних. Шестеро подростков остаются в детской областной больнице, один из них - в критическом состоянии. Пять взрослых пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.