В Белгороде число погибших при ракетной атаке ВСУ выросло до трех

Число погибших при ракетной атаке на Белгород возросло до трех В Белгороде число погибших при ракетной атаке ВСУ выросло до трех

Москва31 авг Вести.В Белгороде число жертв ракетного удара со стороны украинских войск, произошедшего вечером 30 августа, выросло до трех человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.

Среди погибших - 16-летний подросток и двое мужчин, один из которых скончался в городской больнице №2 Белгорода утром в понедельник, 31 августа.

К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ не обошлось без жертв. В Белгороде погибли 16-летний подросток и два мужчины, один из которых сегодня утром скончался в городской больнице №2 Белгорода написал Александр Шуваев

За последние сутки подразделения ВСУ нанесли 164 удара по населенным пунктам области. Средствами ПВО уничтожено и подавлено 147 беспилотников.

В результате атак ранения получили 22 человека, в том числе девять несовершеннолетних. Шестеро подростков остаются в детской областной больнице, один из них - в критическом состоянии. Пять взрослых пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.