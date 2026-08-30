Москва30 авгВести.Во время ракетной атаки ВСУ по Белгороду погибло два человека и 12 получили ранения. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
К большому сожалению, в результате целенаправленной ракетной атаки киевского режима по Белгороду мы понесли потери. На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подростокговорится в сообщении
Также во время атаки 12 человек получили ранения. Среди пострадавших - семь подростков в возрасте 16-17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии. Дети доставлены в детскую областную клиническую больницу. Одна из пострадавших — девушка — продолжит лечение амбулаторно.
Троих пострадавших взрослых, двое из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали в Белгородскую областную клиническую больницу. Еще двух человек, один из которых в тяжелом состоянии, направили в городскую больницу № 2 Белгорода.
Также на территории одного из административных зданий пострадал мужчина, который с осколочными ранениями рук госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Его состояние оценивается как тяжелое.
Также в результате атаки произошли возгорания в семи складских помещениях, в одном из них произошло обрушение кровли.
На местах работают пожарные, спасатели и другие экстренные службы.