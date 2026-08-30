В Белгороде два человека, в том числе подросток, погибли во время ракетной атаки

Два человека, в том числе подросток, погибли во время ракетной атаки в Белгороде В Белгороде два человека, в том числе подросток, погибли во время ракетной атаки

Москва30 авг Вести.Во время ракетной атаки ВСУ по Белгороду погибло два человека и 12 получили ранения. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

К большому сожалению, в результате целенаправленной ракетной атаки киевского режима по Белгороду мы понесли потери. На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток говорится в сообщении

Также во время атаки 12 человек получили ранения. Среди пострадавших - семь подростков в возрасте 16-17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии. Дети доставлены в детскую областную клиническую больницу. Одна из пострадавших — девушка — продолжит лечение амбулаторно.

Троих пострадавших взрослых, двое из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали в Белгородскую областную клиническую больницу. Еще двух человек, один из которых в тяжелом состоянии, направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Также на территории одного из административных зданий пострадал мужчина, который с осколочными ранениями рук госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Его состояние оценивается как тяжелое.

Также в результате атаки произошли возгорания в семи складских помещениях, в одном из них произошло обрушение кровли.

На местах работают пожарные, спасатели и другие экстренные службы.