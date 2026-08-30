До 16 увеличилось число пострадавших в результате ракетного обстрела в Белгороде

Шуваев сообщил еще о трех пострадавших от ракетного обстрела в Белгороде До 16 увеличилось число пострадавших в результате ракетного обстрела в Белгороде

Москва30 авг Вести.До 16 человек увеличилось количество пострадавших в результате ракетного обстрела в Белгороде, по последним данным, еще три человека обратились за медицинской помощью, сообщил в своем MAX-канале врио губернатора региона Александр Шуваев.

По уточненной информации, еще три человека, пострадавших в результате ракетного обстрела, обратились в лечебные учреждения. По последним данным, в результате ракетного обстрела Белгорода погибли 2 человека и 16 пострадали написал чиновник

Он уточнил, что двое подростков обратились в детскую больницу, женщина — в городскую больницу №2.

Ранее Шуваев сообщил о том, что два человека, в том числе подросток, погибли во время ракетной атаки в Белгороде в воскресенье, 30 августа.