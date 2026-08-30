Москва30 авгВести.До 16 человек увеличилось количество пострадавших в результате ракетного обстрела в Белгороде, по последним данным, еще три человека обратились за медицинской помощью, сообщил в своем MAX-канале врио губернатора региона Александр Шуваев.
По уточненной информации, еще три человека, пострадавших в результате ракетного обстрела, обратились в лечебные учреждения. По последним данным, в результате ракетного обстрела Белгорода погибли 2 человека и 16 пострадалинаписал чиновник
Он уточнил, что двое подростков обратились в детскую больницу, женщина — в городскую больницу №2.
Ранее Шуваев сообщил о том, что два человека, в том числе подросток, погибли во время ракетной атаки в Белгороде в воскресенье, 30 августа.