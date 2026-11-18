При атаках ВСУ за сутки в Белгородской области 3 человека погибли и 8 пострадали

Три мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак ВСУ за сутки При атаках ВСУ за сутки в Белгородской области 3 человека погибли и 8 пострадали

Москва18 ноя Вести.В результате атак со стороны Украины в Белгородской области за последние 24 часа погибли три человека погибли и восемь получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.

За сутки киевские боевики атаковали территорию региона 135 раз. Противник применял БПЛА, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Под ударами оказался областной центр и девять округов.

В Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Их утрата невосполнима, а боль, которую испытывают их близкие, невозможно выразить словами… В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах ранены восемь человек. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии написал губернатор в мессенджере МАХ

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, и добавил, что всем пострадавших медицинская помощь оказывается в полном объеме.