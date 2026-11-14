За сутки в Белгородской области от атак ВСУ погибли трое и 8 человек пострадали

В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки погибли 3 человека, 8 пострадали За сутки в Белгородской области от атак ВСУ погибли трое и 8 человек пострадали

Москва14 ноя Вести.За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 110 раз атаковали Белгородскую область. В результате погибли три человека, восемь жителей пострадали. Об этом сообщил в MAX губернатор Александр Шуваев.

Удары пришлись по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Противовоздушная оборона сбила 111 вражеских беспилотников. Противник шесть раз применил артиллерию и 11 раз сбросил взрывные устройства с БПЛА.

В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Оказываем раненым всю необходимую медицинскую помощь отмечается в сообщении

В результате целенаправленного удара беспилотника по дому в Ракитянском округе погибла семья из трех человек: супруги и их 24-летняя дочь.