При атаке дрона на дом в Белгородской области погибла семья из трех человек

В Белгородской области при атаке БПЛА на дом погибла целая семья При атаке дрона на дом в Белгородской области погибла семья из трех человек

Москва14 ноя Вести.В поселке Пролетарский Ракитянского округа вражеский беспилотник ударил по частному дому. В результате погибли супруги и их 24-летняя дочь. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области в MAX.

Сначала сообщалось о смертельных травмах отца семейства. Также ранение мягких тканей головы получил второй мужчина.

На месте происшествия обнаружены супруга погибшего и их 24-летняя дочь. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших отмечается в сообщении

Как отмечалось ранее, в результате детонации дом разрушился, произошел пожар. Возгорание ликвидировано.