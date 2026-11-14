Москва14 нояВести.В поселке Пролетарский Ракитянского округа вражеский беспилотник ударил по частному дому. В результате погибли супруги и их 24-летняя дочь. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области в MAX.
Сначала сообщалось о смертельных травмах отца семейства. Также ранение мягких тканей головы получил второй мужчина.
На месте происшествия обнаружены супруга погибшего и их 24-летняя дочь. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибшихотмечается в сообщении
Как отмечалось ранее, в результате детонации дом разрушился, произошел пожар. Возгорание ликвидировано.