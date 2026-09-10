Один человек погиб и двое ранены во время атаки дронов в Белгородской области

В Белгородской области один человек погиб и двое ранены из-за атак БПЛА Один человек погиб и двое ранены во время атаки дронов в Белгородской области

Москва10 сен Вести.Семь муниципалитетов Белгородской области атаковали дроны ВСУ. В результате атаки, погиб один человек и двое пострадали, сообщает региональный оперштаб.

В Волоконовском округе в районе поселка Пятницкое беспилотник атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте говорится в сообщении

Еще один мужчина с осколочным ранением шеи и женщина с предварительным диагнозом "акубаротравма" госпитализированы в Валуйскую ЦРБ.

В области зафиксированы повреждения от атаки БПЛА.

В Белгороде частично разрушена стена складского помещения и повреждена линия газоснабжения.

В поселке Красная Яруга дрон взорвался рядом с частным домом , у которого посечен фасад и выбиты окна. От удара второго дрона загорелось другое домовладение.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский повреждены объект инфраструктуры, остекление частного дома и хозпостройки. Еще одно домовладение загорелось. В селе Новая Нелидовка беспилотник сдетонировал на территории домовладения — разбиты два автомобиля и посечен фасад дома.

В селе Ржевка Шебекинского округа загорелся коммерческий объект. В здании повреждены окна, входная группа и фасад. Кроме того, посечены остекление и фасад социального объекта. В селе Козьмодемьяновка поврежден автомобиль, разбиты окна частного дома и посечена крыша хозпостройки.

В городе Шебекино дрон сдетонировал на парковке — различные повреждения зафиксированы у шести автомобилей.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский повреждены окна и забор частного дома. В поселке Ракитное от взрыва посечены кузова грузового и легкового автомобилей. В селе Борисполье в результате атаки получила повреждения сельхозтехника.

В селе Грузское Борисовского округа загорелся частный дом.