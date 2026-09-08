В Белгородской области во время атаки БПЛА ранен мужчина

Один человек ранен во время атаки дрона в Белгородской области В Белгородской области во время атаки БПЛА ранен мужчина

Москва8 сен Вести.Во время удара дрона в Белгородской области пострадал мирный житель, сообщает региональный оперштаб.

В Белгородском округе в селе Солохи при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил непроникающее осколочное ранение головы. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении

Кроме того, беспилотники нанесли ущерб в других населенных пунктах области.

В городе Шебекино при взрыве беспилотника уничтожена ГАЗель и поврежден автомобиль.Еще несколько FPV-дронов ударили по предприятию, из-за чего повреждён объект инфраструктуры. В селе Нежеголь Шебекинского округа дрон сдетонировал о дерево — в двух частных домах разбиты окна. В селе Новая Таволжанка от взрыва БПЛА загорелся социальный объект. В здании повреждено остекление.

В Ракитянском округе на участке автодороги Ракитное — Бобрава FPV-дрон атаковал автомобиль, у него повреждена задняя часть кузова. В поселке Ракитное при взрыве БПЛА осколками посечены три машины.