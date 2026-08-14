Житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона ВСУ на "Газель"

В Белгородской области дрон атаковал "Газель", пострадал мирный житель Житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона ВСУ на "Газель"

Москва14 авг Вести.В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон предпринял атаку на "Газель". По данным регионального оперштаба, пострадал мирный житель.

Мужчине со множественными осколочными ранениями лица, предплечья и живота оказана помощь в Октябрьской районной больнице говорится в сообщении

Транспортное средство получило повреждения. Также в результате атаки дронов пострадали складские помещения, остекление частного дома и машина. В поселке Малиновка сгорел частный дом.

В селе Графовка Шебекинского округа из-за детонации FPV-дрона загорелся автомобиль, перебита линия электропередачи. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол разбит кузов микроавтобуса. В селе Косилово из-за взрыва FPV-дрона во дворе частного дома повреждена хозпостройка.

В Волоконовском округе в хуторе Давыдкин поврежден ангар на территории фермерского хозяйства. В Краснояружском округе в селе Отрадовка FPV-дрон повредил автомобиль.