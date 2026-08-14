При атаке БПЛА на белгородский хутор тяжело ранен мирный житель

БПЛА атаковали автомашину в белгородском хуторе, ранен мирный житель При атаке БПЛА на белгородский хутор тяжело ранен мирный житель

Москва14 авг Вести.В результате очередной атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область ранен мирный житель. Подробности оперштаб региона сообщил в MAX.

В Ракитянском округе в районе хутора Семейный беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении

Транспорт получил повреждения. Второй FPV-дрон сдетонировал на частный дом, выбиты окна, посечены крыша и забор.

В селе Солдатское дроном поврежден грузовой автомобиль. В Белгородском округе в селе Таврово повреждены окна, фасад коммерческого объекта и три транспортных средства. В Шебекинском округе в селе Максимовка и Новая Таволжанка повреждены объект инфраструктуры, а также окна частного дома и хозпостройки.

В городе Грайвороне FPV-дрон ударил по коммерческому объекту, повреждены остекление и фасад. В селе Глотово Грайворонского округа у частного дома пробита крыша, посечена стена.

Ранее сообщалось, что в селе Русская Березовка мирный житель получил ранения в результате удара FPV-дрона по сельхозтехнике.