Москва14 авгВести.В результате очередной атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область ранен мирный житель. Подробности оперштаб региона сообщил в MAX.
В Ракитянском округе в районе хутора Семейный беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении
Транспорт получил повреждения. Второй FPV-дрон сдетонировал на частный дом, выбиты окна, посечены крыша и забор.
В селе Солдатское дроном поврежден грузовой автомобиль. В Белгородском округе в селе Таврово повреждены окна, фасад коммерческого объекта и три транспортных средства. В Шебекинском округе в селе Максимовка и Новая Таволжанка повреждены объект инфраструктуры, а также окна частного дома и хозпостройки.
В городе Грайвороне FPV-дрон ударил по коммерческому объекту, повреждены остекление и фасад. В селе Глотово Грайворонского округа у частного дома пробита крыша, посечена стена.
Ранее сообщалось, что в селе Русская Березовка мирный житель получил ранения в результате удара FPV-дрона по сельхозтехнике.